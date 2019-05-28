2019-05-28T08:22:05+03:00
Общество

У Якутска появится еще одна администрация – молодежная

Молодые и перспективные получат возможность поучаствовать в работе мэрии
Нинель ГУСЕВА
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Цель эксперимента – повышение социальной активности молодежи.Цель эксперимента – повышение социальной активности молодежи.Фото: ЯСИА
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При главе Якутска будет сформирована открытая молодежная администрация. Цель эксперимента – повышение социальной активности молодежи и ее вовлечение в решение социально-экономических и культурных проблем столицы.

Основными задачами молодежной администрации станут создание возможностей и механизмов участия молодых и перспективных людей в работе мэрии, разработка методических, информационных и иных материалов, способствующих повышению социальной активности города, содействие в создании целостной системы отбора, подготовки и реализации социальных проектов молодежи и т.д.

Желающих стать членами Молодежную администрацию просят направить заполненную анкету на электронную почту: orgkomitetykt@mail.ru до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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