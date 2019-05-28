В Якутии растет число укусов клещей
По состоянию на 27 мая в республике зарегистрированы 9 случаев укусов клещами людей. Три из них произошли в столице Якутии.
По данным республиканского Роспотребнадзора, по два случая зарегистрированы в Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. Всем пострадавшим проведены необходимые профилактические мероприятия, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована.
Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
Для уменьшения риска присасывания клещей в местах массового отдыха и на территории детских летних оздоровительных учреждений запланировано проведение профилактических акарицидных обработок.
По данным на 27 мая в республике привито 3448 человек, в том числе 618 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU