В Якутии растет число укусов клещей

СЕГОДНЯ 05:26 2019-05-28T05:26:31+03:00

В местах массового отдыха и на территории детских летних лагерей запланировано проведение профилактических акарицидных обработок. Фото: ЯСИА

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По состоянию на 27 мая в республике зарегистрированы 9 случаев укусов клещами людей. Три из них произошли в столице Якутии.

По данным республиканского Роспотребнадзора, по два случая зарегистрированы в Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. Всем пострадавшим проведены необходимые профилактические мероприятия, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована.

Если человек не был привит ранее и подвергся нападению клеща, при обращении в медицинские организации не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Для уменьшения риска присасывания клещей в местах массового отдыха и на территории детских летних оздоровительных учреждений запланировано проведение профилактических акарицидных обработок.

По данным на 27 мая в республике привито 3448 человек, в том числе 618 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU