СЕГОДНЯ 04:26 2019-05-27T04:26:36+03:00

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Фото: Архив "КП"

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Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года. Смертельное ДТП произошло в марте 2018 года.

Как выяснилось, мужчина перевозил людей из Якутска в Вилюйск и, чтобы увеличить вместимость авто, установил в своем микроавтобусе «Toyota Hiace» три дополнительных пассажирских сиденья. В марте 2018 года на 149 км федеральной трассы «Вилюй» он врезался в другую машину.

В результате ДТП трое пассажиров, сидевшие на дополнительных сиденьях, от полученных травм скончались на месте.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU