2019-05-27T04:26:36+03:00
Происшествия

Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года

Смертельное ДТП произошло в марте 2018 года
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц.Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года. Смертельное ДТП произошло в марте 2018 года.

Как выяснилось, мужчина перевозил людей из Якутска в Вилюйск и, чтобы увеличить вместимость авто, установил в своем микроавтобусе «Toyota Hiace» три дополнительных пассажирских сиденья. В марте 2018 года на 149 км федеральной трассы «Вилюй» он врезался в другую машину.

В результате ДТП трое пассажиров, сидевшие на дополнительных сиденьях, от полученных травм скончались на месте.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины
В реку Вилюй выпустили 2 млн личинок сибирской ряпушки
Лето в Якутске начнется с персональной выставки Никаса Сафронова
Сотрудники Госавтоинспекции Якутска организуют облавы на пьяных водителей и авто с тонировкой
В Якутске потеплеет до плюс 17 градусов
В одном из районов Якутии медведь задрал пять коров и лошадь
Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
В одном из районов Якутии произошло массовое отравление школьников
В Якутске двое молодчиков с битой разгромили овощной киоск
Якутский техникум вошел в топ-100 лучших колледжей и техникумов России
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
В Среднеколымске сегодня ждут подъем уровня воды
Завтра в Якутск придет первый в эту навигацию теплоход
Якутяне набрали ипотечных кредитов на 89 млрд рублей
Жители Якутска впервые напишут бизнес-диктант
Малообеспеченным семьям Якутии компенсируют расходы на спутниковое ТВ
Иномарка с шестью пассажирами опрокинулась в Намском районе
В Якутске пройдет климатическая акция #FridaysForFuture
«Отвлекись от телефона»: в Якутии пешеходов призывают быть внимательными
Молодежь Якутска присоединится к международной акции #FridaysForFuture
На якутянина завели уголовное дело за дачу ложных показаний