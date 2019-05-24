Лето в Якутске начнется с персональной выставки Никаса Сафронова

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-24T09:22:01+03:00

Выставка будет открыта для всех посетителей с 1 по 30 июня.

Один из самых известных современных российских живописцев представит более ста работ

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С 1 по 30 июня в Национальном художественном музее Якутии пройдет персональная выставка Никаса Сафронова. Заслуженный художник России, академик Российской Академии художеств привезет в Якутск более ста живописных и графических работ различных периодов.

В Якутске будут представлены пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, в том числе полотна в уникальном авторском стиле «Dreаmvision». Зрители смогут оценить мастерство Сафронова-портретиста, увидеть портреты Дэвида Боуи, Николь Кидман, Клинта Иствуда, Льва Дурова, Елизаветы ІІ и несколько автопортретов.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью, построены на тончайших ассоциациях.

Выставка будет открыта для всех посетителей с 1 по 30 июня в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9. Выходной день: понедельник.

По данным «Левада-центра», сегодня Никас Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира.

ИСТОЧНИК KP.RU