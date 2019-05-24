Сотрудники Госавтоинспекции Якутска организуют облавы на пьяных водителей и авто с тонировкой
Рейдовые мероприятия пройдут 25 и 26 мая
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В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Якутска организуют облавы на пьяных водителей и авто с тонировкой. Рейдовые мероприятия пройдут 25 и 26 мая.
Инспекторы проверят проезжающие машины на предмет использования тонировки, не соответствующей требованиям технического регламента.
Также рейды будут направлены на выявление водителей в состоянии опьянения и эксплуатирующих транспортные средства с превышением уровня шума.
ИСТОЧНИК KP.RU