2019-05-24T07:29:32+03:00
Дом. Семья

В одном из районов Якутии медведь задрал пять коров и лошадь

Рваные раны получили еще пятеро буренок
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вилюйском районе Якутии медведь задрал пять коров и лошадь. Инцидент произошел 23 мая в десяти километрах от села Борогон.

Жертвами косолапого стали пять коров и одна лошадь. Еще пятеро буренок получили рваные раны, четыре пропали.

Как сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики, с начала года в Вилюйском районе волки, медведи и собаки затравили 10 лошадей и 8 коров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины
В реку Вилюй выпустили 2 млн личинок сибирской ряпушки
Лето в Якутске начнется с персональной выставки Никаса Сафронова
Сотрудники Госавтоинспекции Якутска организуют облавы на пьяных водителей и авто с тонировкой
В Якутске потеплеет до плюс 17 градусов
Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
В одном из районов Якутии произошло массовое отравление школьников
В Якутске двое молодчиков с битой разгромили овощной киоск
Якутский техникум вошел в топ-100 лучших колледжей и техникумов России
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
В Среднеколымске сегодня ждут подъем уровня воды
Завтра в Якутск придет первый в эту навигацию теплоход
Якутяне набрали ипотечных кредитов на 89 млрд рублей
Жители Якутска впервые напишут бизнес-диктант
Малообеспеченным семьям Якутии компенсируют расходы на спутниковое ТВ
Иномарка с шестью пассажирами опрокинулась в Намском районе
В Якутске пройдет климатическая акция #FridaysForFuture
«Отвлекись от телефона»: в Якутии пешеходов призывают быть внимательными
Молодежь Якутска присоединится к международной акции #FridaysForFuture
На якутянина завели уголовное дело за дачу ложных показаний