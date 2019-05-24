В одном из районов Якутии медведь задрал пять коров и лошадь

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-24T07:29:32+03:00

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В Вилюйском районе Якутии медведь задрал пять коров и лошадь. Инцидент произошел 23 мая в десяти километрах от села Борогон.

Жертвами косолапого стали пять коров и одна лошадь. Еще пятеро буренок получили рваные раны, четыре пропали.

Как сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики, с начала года в Вилюйском районе волки, медведи и собаки затравили 10 лошадей и 8 коров.

ИСТОЧНИК KP.RU