В одном из районов Якутии произошло массовое отравление школьников
За медицинской помощью обратились 10 детей
Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся.
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В селе Улахан-Мунку Олекминского района Якутии произошло массовое отравление школьников. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 10 учащихся Мальжегарской школы-сада.
В настоящее время дети остаются в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Проверку обстоятельств инцидента проведут сотрудники районной прокуратуры. Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания детей.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
ИСТОЧНИК KP.RU