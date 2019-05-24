2019-05-24T06:19:58+03:00
Общество

В одном из районов Якутии произошло массовое отравление школьников

За медицинской помощью обратились 10 детей
Нинель ГУСЕВА
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Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся.Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся.
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В селе Улахан-Мунку Олекминского района Якутии произошло массовое отравление школьников. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 10 учащихся Мальжегарской школы-сада.

В настоящее время дети остаются в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Проверку обстоятельств инцидента проведут сотрудники районной прокуратуры. Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания детей.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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