В одном из районов Якутии произошло массовое отравление школьников

СЕГОДНЯ 06:19 2019-05-24T06:19:58+03:00

Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся.

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В селе Улахан-Мунку Олекминского района Якутии произошло массовое отравление школьников. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 10 учащихся Мальжегарской школы-сада.

В настоящее время дети остаются в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Проверку обстоятельств инцидента проведут сотрудники районной прокуратуры. Будет дана оценка соблюдению санитарных и иных правил при организации питания детей.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU