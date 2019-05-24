2019-05-24T06:02:15+03:00
Происшествия

В Якутске двое молодчиков с битой разгромили овощной киоск

Возбуждено уголовное дело
Нинель ГУСЕВА
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За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия им «светит» до 10 лет лишения свободы.За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия им «светит» до 10 лет лишения свободы.
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В Якутске двое молодчиков с битой разгромили киоск «Фрукты-овощи». Инцидент произошел вечером 23 мая на ул. 50 лет Советской Армии.

Двое молодых мужчин ворвались в помещение киоска и, угрожая продавцу ножом и бейсбольной битой, стали вымогать у него деньги. Злоумышленники разбили витрину, выбили окно и несколько раз битой ударили продавца. Похитив 22 тысячи рублей, молодчики скрылись. Все происходящее очевидцы зафиксировали на видео.

Сотрудникам Росгвардии и городской полиции удалось задержать подозреваемых по «горячим следам». Как выяснилось, у одного из них, 31-летнего жителя Якутска, за плечами судимость, его подельнику 29 лет. Оба мужчины были пьяны, и похищенные деньги планировали потратить на продолжение «банкета».

Возбуждено уголовное дело. За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия им «светит» до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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