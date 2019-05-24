«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Задай вопрос главе республики
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В субботу, 25 мая в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 8:40 глава Якутии Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор».
Айсен Сергеевич расскажет об итогах работы за год на посту главы региона и стратегических задачах развития республики.
Свой вопрос главе республики можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона: 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU