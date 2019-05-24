«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым

СЕГОДНЯ 04:23 2019-05-24T04:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 мая в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 8:40 глава Якутии Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор».

Айсен Сергеевич расскажет об итогах работы за год на посту главы региона и стратегических задачах развития республики.

Свой вопрос главе республики можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона: 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU