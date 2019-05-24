В Среднеколымске сегодня ждут подъем уровня воды

СЕГОДНЯ 04:04 2019-05-24T04:06:54+03:00

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24 мая в Среднеколымске ждут подъем уровня воды. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, ожидается, что сегодня уровень воды поднимется до отметки 1200-1300 см.

Ранее на Колыме возле острова Средниковский, что ниже Среднеколымска, для безопасного прохождения ледохода был осуществлен подрыв льда.

Сохраняется угроза подтопления пониженных участков местности. Жилым домах пока ничего не угрожает – критической для них считается отметка в 1350 см.

В случае начала повышения уровня воды рядом с домами спасатели рекомендуют населению незамедлительно эвакуироваться на возвышенные места или в специальные эвакопункты, которые определены местной администрацией.

Среднеколымское звено Якутской территориальной подсистемы РСЧС действует в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU