Жители Якутска впервые напишут бизнес-диктант

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-23T11:20:23+03:00

Оценить своего бизнес-потенциал могут все желающие

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27 мая в рамках мероприятий ко Дню российского предпринимательства в Якутске впервые пройдет бизнес-диктант.

Акция проводится для популяризации предпринимательской деятельности и оценки своего бизнес-потенциала.

Текст диктанта зачитает министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

Принять участие в акции могут все желающие на площадках Национальной библиотеки республики.

Детали проведения акции можно уточнить по телефонам: 8-924-860-16-13, 8-924-860-16-14.

ИСТОЧНИК KP.RU