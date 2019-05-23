Жители Якутска впервые напишут бизнес-диктант
Оценить своего бизнес-потенциал могут все желающие
акция пройдет на площадках Национальной библиотеки республики.
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27 мая в рамках мероприятий ко Дню российского предпринимательства в Якутске впервые пройдет бизнес-диктант.
Акция проводится для популяризации предпринимательской деятельности и оценки своего бизнес-потенциала.
Текст диктанта зачитает министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.
Принять участие в акции могут все желающие на площадках Национальной библиотеки республики.
Детали проведения акции можно уточнить по телефонам: 8-924-860-16-13, 8-924-860-16-14.
ИСТОЧНИК KP.RU