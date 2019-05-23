2019-05-23T08:50:38+03:00
Происшествия

Иномарка с шестью пассажирами опрокинулась в Намском районе

Веселая разновозрастная компания отмечала Николин день
Нинель ГУСЕВА
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Пострадала 68-летняя женщина – с травмами головы ее госпитализировали в местную больницу.Пострадала 68-летняя женщина – с травмами головы ее госпитализировали в местную больницу.
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Иномарка с шестью пассажирами опрокинулась в Намском районе Якутии. ДТП произошло вечером 22 мая между селами Аппаны и Кысыл-Деревня.

37-летняя женщина-водитель «Дайхатсу Сториа» на большой скорости не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. По счастливой случайности все участники веселой поездки, набившиеся в малолитражку как сельди в бочке, остались живы.

Пострадала одна из пассажирок, 68-летняя женщина – с травмами головы ее госпитализировали в местную больницу. Все остальные, включая водителя, отделались легким испугом.

Как выяснилось, водительского удостоверения у женщины, сидевшей за рулем, не было, ключи от авто она взяла из кармана спящего водителя. Результат медосвидетельствования показал 0,757 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении любительницы «пьяной езды» были составлены административные материалы сразу по трем статьям. Кроме того, ей придётся ответить за причинение вреда здоровью человека и возместить материальный ущерб собственнику авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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