В одном из районов Якутии 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на квадроцикле
Ключи от транспортного средства ей дал отчим
Водительских прав у школьницы нет.
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В Намском районе Якутии 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на квадроцикле. ДТП произошло ночью 22 мая.
Как выяснилось, десятиклассница получила закрытый перелом ноги со смещением и ушибленную сквозную рану подбородка, управляя квадроциклом «Ирбис». Сесть за руль и покататься за пределами двора ей разрешил отчим. Водительских прав у школьницы нет, мотошлем и другие средства защиты отсутствовали.
В отношении подростка составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав. Родитель также будет привлечен к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU