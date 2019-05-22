В одном из районов Якутии 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на квадроцикле

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-22T10:29:51+03:00

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В Намском районе Якутии 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на квадроцикле. ДТП произошло ночью 22 мая.

Как выяснилось, десятиклассница получила закрытый перелом ноги со смещением и ушибленную сквозную рану подбородка, управляя квадроциклом «Ирбис». Сесть за руль и покататься за пределами двора ей разрешил отчим. Водительских прав у школьницы нет, мотошлем и другие средства защиты отсутствовали.

В отношении подростка составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав. Родитель также будет привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU