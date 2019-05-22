Дому детского творчества в Якутске присвоят имя Фаины Авдеевой

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-22T07:56:10+03:00

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Дому детского творчества в Якутске будет присвоено имя Фаины Авдеевой. Об этом сообщила замглавы Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова на общегородской планерке.

Процесс согласований по присвоению Дому детского творчества имени Фаины Авдеевой завершен. Фаину Иннокентьевну, которая возглавляла бывший Дворец пионеров более полувека, называли «Главной пионервожатой республики» и «мамой всех детей Якутии».

Документы готовы к передаче в Якутскую городскую думу, депутаты которой должны принять соответствующее постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU