В Якутске сроки бесплатного приема мусора от граждан продлены до 1 июня
По поручению первого заместителя главы Якутска Владимира Федорова сроки бесплатного приема мусора от граждан на городском полигоне продлены до 1 июня. Об этом сообщил директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев на общегородской планерке.
За неделю на городской полигон от организаций и населения принято более 14,5 тысяч кубометров мусора. Также на прошлой неделе в пригороде Якутска, селе Табага, была ликвидирована крупная несанкционированная свалка объемом около трех тысяч кубометров.
Вопрос с 73-миллионным долгом «Жилкомсервису» регоператора по обращению с отходами – компании «Якутскэкосети» Сардана Авксентьева посоветовала решить в судебном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU