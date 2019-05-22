В Якутске сроки бесплатного приема мусора от граждан продлены до 1 июня

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-22T07:40:01+03:00

За неделю от организаций и населения принято более 14,5 тысяч кубометров мусора

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По поручению первого заместителя главы Якутска Владимира Федорова сроки бесплатного приема мусора от граждан на городском полигоне продлены до 1 июня. Об этом сообщил директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев на общегородской планерке.

За неделю на городской полигон от организаций и населения принято более 14,5 тысяч кубометров мусора. Также на прошлой неделе в пригороде Якутска, селе Табага, была ликвидирована крупная несанкционированная свалка объемом около трех тысяч кубометров.

Вопрос с 73-миллионным долгом «Жилкомсервису» регоператора по обращению с отходами – компании «Якутскэкосети» Сардана Авксентьева посоветовала решить в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU