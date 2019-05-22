2019-05-22T06:52:41+03:00
Недвижимость

Мэр Якутска предлагает направить на ремонт дворов 100 млн рублей

Окончательное решение – за депутатами Городской думы
Нинель ГУСЕВА
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100 млн рублей на эти цели окружная администрация предлагает потратить вместо выкупа акций «Водоканала».100 млн рублей на эти цели окружная администрация предлагает потратить вместо выкупа акций «Водоканала».Фото: ЯСИА
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Во время еженедельной планерки глава Якутска Сардана Авксентьева подняла вопрос о необходимости ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий столицы республики в 2019 году. Средств на эти цели всегда выделялось недостаточно.

Окружная администрация предлагает вместо выкупа акций «Водоканала» пустить 100 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии Якутской городской Думы.

Накануне Сардана Авксентьева подписала распоряжение о переносе выкупа акций «Водоканала», находящегося в республиканской собственности, на 2021-2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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