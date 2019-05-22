На двух городских автобусных маршрутах Якутска внедрили единую форму

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-22T06:22:33+03:00

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Водители двух городских автобусных маршрутов Якутска - №4 и №17 - сегодня вышли на линию в новой форме. Городской перевозчик «СоюзАвто» последовал примеру МУП «ЯПАК» - ранее предприятие ввело единую форму для водителей пригородных автобусов.

Водители автобусов №17 отныне будут носить синие футболки с логотипом «Сервис-Авто город Якутск». Цвет и фасон футболок были выбраны руководителем бригады Семеном Ивановым и согласованы со всеми 24 водителями. Бригада маршрута №4 выбрала рубашки бордового цвета.

Форменная одежда принята для удобства обслуживания пассажиров. В дальнейшем планируется ввести также сезонную форму.

Остальные автобусные маршруты некоммерческого предприятия «СоюзАвто» перейдут на единую форму поэтапно, начиная с этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU