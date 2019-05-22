В Якутии обозначены объемы планового завоза топлива в навигацию

СЕГОДНЯ 06:10 2019-05-22T06:10:34+03:00

По рекам Якутии доставят 287,5 тысяч тонн угля, 67 тысяч тонн нефтяного топлива и 13,7 тысяч тонн газоконденсата.

С месторождений и угольных разрезов будет перевезено 368,2 тысяч тонн топлива

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В Якутии обозначены объемы планового завоза топлива в предстоящую навигацию. Для нужд производственных филиалов ГУП «ЖКХ» республики запланировало перевезти 368,2 тысяч тонн топлива: 287,5 тысяч тонн угля, 67 тысяч тонн нефтяного топлива и 13,7 тысяч тонн газоконденсата.

Перевозка угля начнется с шахты Джебарики-Хая по Амге и Вилюю. В арктическую навигацию по Яне запланировано завезти 72 тысячи тонн угля в Верхоянский район. Во второй тур навигации с Сангарского угольного разреза отгрузят 58 700 тонн угля для Жиганского, Кобяйского и Олекминского филиалов предприятия.

Для обеспечения котельных Среднеколымского и Нижнеколымского филиалов по Колыме перевезут 51 тысячу тонн топлива, по Индигирке - 19 тысяч тонн угля для Абыйского ЖКХ.

Во второй тур и арктическую навигацию запланировано перевезти водным транспортом 55 тысяч тонн нефтяного топлива в Томпонский, Булунский, Абыйский, Момский, Аллаиховский, Эвено-Бытантайский, Нижнеколымский, Среднеколымский и центральные районы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU