СЕГОДНЯ 05:13 2019-05-22T05:13:15+03:00

Оба водителя были трезвы

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Два человека пострадали в ДТП в Якутске. Авария произошла днем 21 мая на перекрестке улиц Богдана Чижика и Федора Попова.

Как сообщает ГАИ Якутска, виновником ДТП стал 29-летний водитель «Nissan Tiida». Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota Succeed», который следовал прямо.

В результате ДТП 25-летнего водителя «Тойоты» госпитализировали с закрытым переломом бедра и раной головы. Его 31-летняя пассажирка получила ссадины.

Оба водителя были трезвы, по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU