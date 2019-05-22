Два человека пострадали в ДТП в Якутске
Оба водителя были трезвы
Проводится проверка.
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Два человека пострадали в ДТП в Якутске. Авария произошла днем 21 мая на перекрестке улиц Богдана Чижика и Федора Попова.
Как сообщает ГАИ Якутска, виновником ДТП стал 29-летний водитель «Nissan Tiida». Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota Succeed», который следовал прямо.
В результате ДТП 25-летнего водителя «Тойоты» госпитализировали с закрытым переломом бедра и раной головы. Его 31-летняя пассажирка получила ссадины.
Оба водителя были трезвы, по факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU