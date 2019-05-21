Почти полторы тысячи якутян прошли бесплатное тестирование на гепатит и ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-21T08:02:16+03:00

По его результатам 81 человек отправлены на дальнейшее обследование

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В Якутске в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» за три дня экспресс-тестирование прошли 1439 человек.

Сдать анализы могли все желающие на нескольких площадках в ТРК «Туймаада», крестьянском рынке «Сайсары» и городском СПИД-Центре.

По результатам акции выявлено два первичных случая с подозрением на ВИЧ-инфекцию, 33 человека – на гепатит В и 46 человек – на гепатит С. Всем им предстоит пройти дополнительное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU