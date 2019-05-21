2019-05-21T04:47:03+03:00
Происшествия

В Якутии сотрудница банка опустошила счет умершей клиентки

Кража была раскрыта по заявлению наследницы
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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В Якутии сотрудница банка опустошила счет умершей клиентки. Преступление произошло в Усть-Майском районе республики.

После смерти в банк обратилась дочь женщины, знавшая, что у матери там открыты два счета. Из-за отсутствия завещания наследнице пришлось более полугода ждать вступления в права.

Однако сотрудники банка сообщили, что на имя ее матери действует только один депозит, а второй был закрыт несколько месяцев назад. Так как этого быть не могло, женщина обратилась в полицию, предоставив стражам порядка сберкнижку, где отметки о закрытии депозита не было.

В ходе проверки выяснилось, что счет был закрыт с легкой руки 38-летней сотрудницы банка. Она же присвоила себе все накопления пожилой клиентки – 65 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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