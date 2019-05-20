2019-05-20T12:24:01+03:00
Общество

Якутские школьники примут участие в акции «Живой хештег»

Мероприятие будет зафиксировано в Книге рекордов России
Нинель ГУСЕВА
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В таком формате акция по повышению безопасности детей на дорогах проводится впервые.В таком формате акция по повышению безопасности детей на дорогах проводится впервые.
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Якутские школьники примут участие в акции «Живой хештег», которая объединит свыше 5 тысяч детей более чем из 20 регионов от Камчатки до Калининграда. Мероприятие будет зафиксировано в Книге рекордов России.

«Живой хештег» школьников призовет к сохранению детских жизней на дорогах. Старт массовой детской акции в Якутске будет дан 21 мая в 15:30.

Каждый из регионов-участников в рамках акции проведет детский флешмоб, составив одну из букв хештега «Сохраните детские жизни». В Якутске на площади Победы около 300 школьников будут изображать букву «Р».

Менее чем за 3 часа акция пройдет в 9 часовых поясах по всей России. Поочередно выходя в эфир, регионы составят #живойхештег с призывом сохранить жизни юных участников дорожного движения. В Москве в день проведения акции будут работать представители Книги рекордов России.

В таком формате акция по повышению безопасности детей на дорогах проводится впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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