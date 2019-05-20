В колымских районах Якутии прохождение паводка осложняют снег, пурга и минусовая температура

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-20T09:55:58+03:00

В зону возможного подтопления попадают Зырянка и Верхнеколымск

Изменить размер текста: A A

В колымских районах прохождение паводка осложняют погодные условия. Вот уже четвертый день там идет мокрый снег, ветер, пурга, температура воздуха составляет минус 2-4 градуса.

По словам замминистра экологии республики Эдуарда Пихтина, сейчас уровень воды в реке падает. Из-за этого ледоход остановился, не дойдя до Среднеколымска.

Уровень воды у поселка Зырянка составляет 635 см при критическом 770 см. Взлетно-посадочная полоса местного аэропорта остается подтопленной.

Из-за заторных явлений в зону возможного подтопления попадают Зырянка и Верхнеколымск, а также нефтебаза «Саханефтегазсбыта» и автодорога «Арктика».

В районе действует режим повышенной готовности. В случае ухудшения обстановки подготовлены три пункта временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU