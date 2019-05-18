В Мирнинском районе в результате ДТП тяжелые травмы получил 11-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-18T07:41:29+03:00

У мальчика перелом костей таза со смещением, он находится в реанимации

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В Мирнинском районе Якутии в результате ДТП тяжелые травмы получил 11-летний ребенок. Авария произошла вечером 17 мая на трассе «Анабар».

Как выяснилось, в тот день 10 детей вместе с сопровождающим ехали на соревнования по мини-футболу в Удачный. В 30 километрах от пункта назначения они сделали остановку для кратковременного отдыха на обочине. Один из детей неожиданно выбежал на дорогу и угодил под колёса проезжавшего мимо «Фиата Дукато». Водитель иномарки покинул место ДТП, не дождавшись приезда сотрудников ГАИ.

Ребенок получил перелом костей таза со смещением и находится в реанимации Удачнинской больницы. Сопровождающий группы, который должен был находиться у двери автобуса, сидел на переднем пассажирском сидении и не проконтролировал перемещения детей.

В отношении водителя, оставившего место ДТП, составлен административный протокол. Также проводится проверка, по результатам которой в отношении организаторов поездки, нарушивших правил перевозки детей, будут приняты соответствующие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU