В Якутии нет действующих лесных пожаров

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-17T08:13:46+03:00

С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара.

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По состоянию на 17 мая на территории Якутии новых возгораний не зарегистрировано, действующие лесные пожары отсутствуют.

В республике объявлен пожароопасный сезон. Специалистами Якутской базы авиационной и наземной охраны лесов проводится ежедневный мониторинг и патрулирование.

С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара на площади 142 га.

ИСТОЧНИК KP.RU