В Якутии нет действующих лесных пожаров
В регионе объявлен пожароопасный сезон
С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара.
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По состоянию на 17 мая на территории Якутии новых возгораний не зарегистрировано, действующие лесные пожары отсутствуют.
В республике объявлен пожароопасный сезон. Специалистами Якутской базы авиационной и наземной охраны лесов проводится ежедневный мониторинг и патрулирование.
С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара на площади 142 га.
ИСТОЧНИК KP.RU