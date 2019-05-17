2019-05-17T08:13:46+03:00
Происшествия

В Якутии нет действующих лесных пожаров

В регионе объявлен пожароопасный сезон
Нинель ГУСЕВА
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С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара.С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара.
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По состоянию на 17 мая на территории Якутии новых возгораний не зарегистрировано, действующие лесные пожары отсутствуют.

В республике объявлен пожароопасный сезон. Специалистами Якутской базы авиационной и наземной охраны лесов проводится ежедневный мониторинг и патрулирование.

С начала пожароопасного сезона в республике произошло четыре лесных пожара на площади 142 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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