В одном из районов Якутии пьяный отец зверски избил 9-летнего сына
В Усть-Алданском районе Якутии мужчина зверски избил своего 9-летнего сына. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ребенок получил многочисленные травмы, в том числе множественные переломы лицевых костей и костей черепа. В настоящее время он перенес операцию и находится в больнице.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что травмы мальчику нанес пьяный 32-летний отец. Как оказалось, в семье это далеко не первый случай отцовского рукоприкладства. Папаша неоднократно избивал мальчика в присутствии жены, однако ни она, ни учителя, ни соседи не сообщали об этом в полицию. Мужчина работает водителем выездной бригады скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU