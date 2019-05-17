В одном из районов Якутии пьяный отец зверски избил 9-летнего сына

СЕГОДНЯ 06:47 2019-05-17T06:47:17+03:00

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В Усть-Алданском районе Якутии мужчина зверски избил своего 9-летнего сына. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ребенок получил многочисленные травмы, в том числе множественные переломы лицевых костей и костей черепа. В настоящее время он перенес операцию и находится в больнице.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что травмы мальчику нанес пьяный 32-летний отец. Как оказалось, в семье это далеко не первый случай отцовского рукоприкладства. Папаша неоднократно избивал мальчика в присутствии жены, однако ни она, ни учителя, ни соседи не сообщали об этом в полицию. Мужчина работает водителем выездной бригады скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU