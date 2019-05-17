СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-17T06:15:05+03:00

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В Мирном под колеса внедорожника угодил 14-летний велосипедист. ДТП произошло вечером 16 мая на перекрестке улицы Аммосова и шоссе 50 лет Октября.

Как выяснилось, подросток пересекал проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора и угодил под колеса «Тойоты Лэнд Крузер», которая в этот момент совершала поворот. В результате ДТП 14-летний школьник получил травмы головы, ушибы и множественные ссадины, ему назначено стационарное лечение.

Водитель транспортного средства покинул место ДТП, но вскоре был найден. 48-летний мужчина в момент аварии был трезв, за последний год к административной ответственности не привлекался. Со слов автомобилиста, подросток попросил его не сообщать о происшествии, так как боялся, что его будут ругать родители.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU