По реке Амга начали курсировать паромы
Паром будет работать по накоплению пассажиров
Из Якутска до Нижнего Бестяха до начала густого ледохода будут курсировать суда на воздушной подушке.
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По реке Амга, которая уже освободилась ото льда, начали курсировать паромы «ЛОРПа».
Первый паром СПЖ-83 перевез две машины и троих человек в районе села Бетюнцы. Паром будет работать по накоплению пассажиров.
По маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск до начала густого ледохода будут курсировать суда на воздушной подушке.
Первый паром по этому направлению ожидается в 20-х числах мая.
ИСТОЧНИК KP.RU