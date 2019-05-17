2019-05-17T06:07:51+03:00
Общество

По реке Амга начали курсировать паромы

Паром будет работать по накоплению пассажиров
Нинель ГУСЕВА
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Из Якутска до Нижнего Бестяха до начала густого ледохода будут курсировать суда на воздушной подушке.Из Якутска до Нижнего Бестяха до начала густого ледохода будут курсировать суда на воздушной подушке.
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По реке Амга, которая уже освободилась ото льда, начали курсировать паромы «ЛОРПа».

Первый паром СПЖ-83 перевез две машины и троих человек в районе села Бетюнцы. Паром будет работать по накоплению пассажиров.

По маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск до начала густого ледохода будут курсировать суда на воздушной подушке.

Первый паром по этому направлению ожидается в 20-х числах мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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