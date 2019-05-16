2019-05-16T12:23:39+03:00
Общество

В Мегино-Кангаласском районе Якутии построили нефтебазовый комплекс

Он позволит обеспечить круглогодичный завоз нефтепродуктов в центральные районы республики
Нинель ГУСЕВА
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Годовой оборот резервуарного парка - 60 тысяч тонн в год.Годовой оборот резервуарного парка - 60 тысяч тонн в год.
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В селе Павловск Мегино-Кангаласского района завершено строительство первой очереди прирельсового нефтебазового комплекса. Он позволит обеспечить круглогодичный завоз нефтепродуктов в центральные районы республики.

Комплекс позволит оптимизировать структуру нефтебаз и сократить транспортные расходы. Здесь будут принимать, хранить и отгружать нефтепродукты из резервуарного парка в автомобильные цистерны. Строительство стоимостью более полумиллиарда рублей осуществила компания «Саханефтегазсбыт» за счет собственных средств.

Ориентировочный годовой оборот резервуарного парка - 60 тысяч тонн в год. В перспективе он может вырасти до 100 тысяч тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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