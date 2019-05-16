2019-05-16T12:07:42+03:00
Происшествия

В Якутске введен режим повышенной готовности к паводку

Ледоход в столице республики ждут сегодня ночью или завтра
Нинель ГУСЕВА
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В Якутске приступили к выполнению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод.В Якутске приступили к выполнению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод.Фото: ЯСИА
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16 мая глава Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение о введении на территории городского округа режима «Повышенная готовность».

Сегодня утром наблюдались подвижки льда и густой ледоход в Хангаласском районе. Активное движение льда в районе Якутска начнется сегодня ночью или завтра, сообщает ЯСИА.

В Якутске приступили к выполнению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод. Ранее на территории села Хатассы проведены работы по укреплению берега, в Тулагино-Кильдямский наслег и в село Пригородный завезены инертные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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