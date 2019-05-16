В Якутске введен режим повышенной готовности к паводку
Ледоход в столице республики ждут сегодня ночью или завтра
В Якутске приступили к выполнению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод.Фото: ЯСИА
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16 мая глава Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение о введении на территории городского округа режима «Повышенная готовность».
Сегодня утром наблюдались подвижки льда и густой ледоход в Хангаласском районе. Активное движение льда в районе Якутска начнется сегодня ночью или завтра, сообщает ЯСИА.
В Якутске приступили к выполнению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод. Ранее на территории села Хатассы проведены работы по укреплению берега, в Тулагино-Кильдямский наслег и в село Пригородный завезены инертные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU