Жители Якутска смогут бесплатно сдать экспресс-тесты на гепатит и ВИЧ

16 Май 09:31 2019-05-16T09:31:55+03:00

Кровь для экспресс-анализа берется из пальца руки, результат будет готов через 15 минут.

Проверить свой статус можно будет за 15 минут

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В рамках проведения Всероссийской акции «Стоп СПИД» жители Якутска смогут бесплатно сдать анализы на гепатит и ВИЧ. Проверить свой статус можно будет за 15 минут.

Всемирный День памяти умерших от СПИДа отмечается каждое третье воскресенье мая. В Якутске акция, направленная профилактику и борьбу с опасным заболеванием, пройдет 19 мая на площади Орджоникидзе с 15.00 до 17.00. Добровольное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С.

Также экспресс-тестирование будет проводится 17 и 18 мая с 10.00 до 16.00 на 1 этаже ТРК «Туймаада» и на 1 этаже Крестьянского рынка «Сайсары». Обследование на ВИЧ-инфекцию бесплатно можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Кровь для экспресс-анализа берется из пальца руки, результат будет готов через 15 минут и сообщается анонимно в устной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU