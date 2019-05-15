15 Май 07:36 2019-05-15T07:36:34+03:00

На базе артефактов, найденных в ходе поисковых работ, ребята планируют создать в СВФУ музей Великой Отечественной войны.

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На местах боев в Новгородской области обнаружены останки якутского солдата. В 14-дневной поисковой экспедиции принимали участие 12 активистов Центра по гражданско-патриотическому воспитанию СВФУ «Отчизна».

На поиски останков советских солдат выехали студенты исторического факультета, института математики и информатики и пединститута СВФУ. Бойцы «Отчизны» работали на местах боевых действий в составе поискового отряда имени 177 стрелковой дивизии города Боровичи.

Студенты СВФУ обнаружили останки трех советских воинов. 26 апреля другим отрядом поисковиков были найдены останки якутского солдата Афанасия Евсеева из Сунтарского района. На базе артефактов, найденных в ходе поисковых работ, ребята планируют создать в СВФУ музей Великой Отечественной войны, сообщается на сайте вуза.

Поисковые работы на местах сражений времен Великой Отечественной, в которых приняли участие более полутора тысяч человек, проходили с 24 апреля по 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU