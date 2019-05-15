2019-05-15T05:48:53+03:00
Общество

Якутск готов к безопасному пропуску паводка

В верхнем течении реки глобального повышения воды не наблюдается
Нинель ГУСЕВА
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Подвижки льда на участке Покровск - Якутск - Кангалассы ожидаются сегодня-завтра.Подвижки льда на участке Покровск - Якутск - Кангалассы ожидаются сегодня-завтра.Фото: ЯСИА
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Якутск готов к безопасному пропуску паводковых вод. Противопаводковые работы выполнены в срок, в пригородах организованы накопители, отсыпана и укреплена береговая линия.

В окружной администрации прошло совещание работников жилищно-коммунального хозяйства. О проделанной работе отчитались руководители округов, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Будут организованы эвакуационные пункты, сельские и пригородные территории будут переведены в режим круглосуточной работы. Повышенное внимание будет уделено обеспечению качественной питьевой водой.

Подвижки льда на участке Покровск - Якутск - Кангалассы ожидаются сегодня-завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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