Якутск готов к безопасному пропуску паводка
Якутск готов к безопасному пропуску паводковых вод. Противопаводковые работы выполнены в срок, в пригородах организованы накопители, отсыпана и укреплена береговая линия.
В окружной администрации прошло совещание работников жилищно-коммунального хозяйства. О проделанной работе отчитались руководители округов, коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
Будут организованы эвакуационные пункты, сельские и пригородные территории будут переведены в режим круглосуточной работы. Повышенное внимание будет уделено обеспечению качественной питьевой водой.
Подвижки льда на участке Покровск - Якутск - Кангалассы ожидаются сегодня-завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU