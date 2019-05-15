Творческая группа фильма «Царь-птица» стала лауреатом госпремии им.Кулаковского

15 Май 03:46 2019-05-15T03:46:10+03:00

Премия присуждена за особый вклад в развитие кинематографического искусства республики и его популяризацию на международном уровне.

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Членам творческой группы фильма «Царь-птица», ставшего в 2018 году победителем Московского международного кинофестиваля, присвоено звание лауреатов государственной премии Якутии имени А.Е. Кулаковского. Соответствующий указ подписал Глава республики Айсен Николаев.

В числе награжденных – режиссер Эдуард Новиков, продюсеры Любовь Борисова и Сардана Саввина, оператор Семен Аманатов, художник-постановщик Саргылана Скрябина, актеры Прокопий Данилов, Степан Петров, Зоя Попова и другие.

Премия присуждена за особый вклад в развитие кинематографического искусства республики и его популяризацию на международном уровне, плодотворную творческую деятельность, получившую общенародное признание.

ИСТОЧНИК KP.RU