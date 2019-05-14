У Якутска появится собственный алмазный «хаб»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-14T13:00:29+03:00

Реализация проекта к 2024 году может обеспечить годовой объем обработки алмазного сырья в размере 10% от объемов продаж.

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14 мая в столице республики прошел Саха-японский инвестиционный семинар. Его участникам презентовали инфраструктурный проект по созданию ювелирно-гранильного кластера на территории индустриального парка Кангалассы.

По словам генерального директора компании «Сэйбиэм» Анны Ивановой, отсутствие алмазного «хаба» — это именно то, что сдерживает развитие алмазогранильной отрасли и ювелирной промышленности в республике.

Официально открыть кластер планируется осенью 2019 года. На объекте уже произведены все строительно-монтажные работы, завершаются отделочные работы, ведется пуско-наладка оборудования резидентов.

Реализация проекта к 2024 году может обеспечить годовой объем обработки алмазного сырья в размере 10% от объемов продаж. При этом компании АЛРОСА будет обеспечена 100%-ая переработка алмазного сырья на территории Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU