СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-14T09:26:31+03:00

Бесплатно посетить зал повышенной комфортности смогут ветераны Великой Отечественной войны в сопровождении одного человека.

Он расположен на втором этаже стерильной зоны аэропорта

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В аэропорту «Якутск» открылся зал повышенной комфортности. Новым сервисом могут воспользоваться не только держатели карт лояльности «Priority Pass», но и остальные пассажиры за определенную плату.

Новый зал на 24 посадочных места расположен на втором этаже стерильной зоны аэропорта. Пассажиров ждут удобные диваны и столики, свежая пресса, телевизор, Wi-Fi, кондиционер. Питание организовано по принципу шведского стола и включено в тариф, посетителям предлагаются закуски и безалкогольные напитки.

Бесплатно посетить зал повышенной комфортности смогут ветераны Великой Отечественной войны в сопровождении одного человека. Эта акция будет действовать бессрочно, сообщает пресс-служба аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU