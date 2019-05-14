2019-05-14T06:09:33+03:00
Звезды

В Нерюнгри пройдет второй Межрегиональный фестиваль театров кукол

В столицу Южной Якутии съедутся театральные коллективы со всего Дальнего Востока
Нинель ГУСЕВА
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В Якутии работают одиннадцать профессиональных театров, четыре из которых расположены в районах республики.В Якутии работают одиннадцать профессиональных театров, четыре из которых расположены в районах республики.
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С 15 по 19 мая в Нерюнгри пройдет второй Межрегиональный фестиваль театров кукол «ТУЛЛУК-2019». По инициативе Нерюнгринского театра актера и куклы в столицу Южной Якутии съедутся театральные коллективы со всего Дальнего Востока

Участниками фестиваля станут Забайкальский Государственный театр кукол «Тридевятое царство» из Читы, Приморский театр кукол из Владивостока и театр кукол «Тирлямы» из Братска.

Главные задачи фестиваля - поддержка и развитие современного искусства, укрепление межрегиональных связей, деловых и творческих контактов, обмен опытом, выявление, признание и поощрение талантливых авторов и исполнителей.

Каждый участник должен представить по два спектакля: детский и взрослый, оценку которым даст не только профессиональное жюри, но и зрители. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы ведущих мастеров сцены.

В Якутии работают одиннадцать профессиональных театров, четыре из которых расположены в районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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