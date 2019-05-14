СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-14T05:54:56+03:00

Мужчине закрыли въезд на территорию РФ на 50 лет. Фото: Архив "КП"

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В Якутии лишили гражданства выходца из Таджикистана, призывавшего вступить в ряды террористов. Экстремиста выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Выходец из Таджикистана Умед Каримов получил российское гражданство и проживал в Алдане. Как сообщает пресс-служба ФСБ Якутии, мужчина систематически публиковал в сети Интернет голосовые сообщения, в которых оправдывал деятельность международной террористической организации и предлагал слушателям вступить в ее ряды.

Этот факт был задокументирован, что стало основанием для лишения уроженца Таджикистана российского гражданства и закрытии ему въезда на территорию РФ на 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU