В Якутии лишили гражданства выходца из Таджикистана, призывавшего вступить в ряды террористов
В Якутии лишили гражданства выходца из Таджикистана, призывавшего вступить в ряды террористов. Экстремиста выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Выходец из Таджикистана Умед Каримов получил российское гражданство и проживал в Алдане. Как сообщает пресс-служба ФСБ Якутии, мужчина систематически публиковал в сети Интернет голосовые сообщения, в которых оправдывал деятельность международной террористической организации и предлагал слушателям вступить в ее ряды.
Этот факт был задокументирован, что стало основанием для лишения уроженца Таджикистана российского гражданства и закрытии ему въезда на территорию РФ на 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU