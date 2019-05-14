Жительница Якутска хотела заработать на интернет-торгах, но лишилась 1,8 млн рублей
Потерпевшая оформила на себя три кредитных договора и перевела все деньги мошенникам
Проводится проверка.Фото: Архив "КП"
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28-летняя жительница Якутска стала жертвой мошенничества.
Как выяснилось, месяц назад ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником по трейд-продажам. Он предложил женщине заработать на интернет-торгах, вложив деньги на одном из сайтов.
Заинтересовавшись предложением, потерпевшая согласилась оформить на свое имя три кредитных договора. Затем через сайты – обменники валют она перевела на адрес указанного мужчиной интернет-сайта 1 млн 830 тысяч рублей.
Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU