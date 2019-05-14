Жительница Якутска хотела заработать на интернет-торгах, но лишилась 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:33 2019-05-14T05:33:07+03:00

Потерпевшая оформила на себя три кредитных договора и перевела все деньги мошенникам

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28-летняя жительница Якутска стала жертвой мошенничества.

Как выяснилось, месяц назад ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником по трейд-продажам. Он предложил женщине заработать на интернет-торгах, вложив деньги на одном из сайтов.

Заинтересовавшись предложением, потерпевшая согласилась оформить на свое имя три кредитных договора. Затем через сайты – обменники валют она перевела на адрес указанного мужчиной интернет-сайта 1 млн 830 тысяч рублей.

Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU