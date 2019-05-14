В Якутске вспыхнул пожар в расселенном многоквартирном доме
Никто не пострадал
Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров.
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Вечером 13 мая в Якутске вспыхнул пожар в многоквартирном доме на ул. Кузьмина. При пожаре никто не пострадал – ранее двухэтажный деревянный дом был расселен.
Пожарные прибыли на место через шесть минут, но к моменту их прибытия строение полыхало вовсю. Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров. На ликвидацию возгорания были задействованы 49 человек личного состава и 10 единиц техники.
Причина, виновник и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU