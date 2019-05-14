2019-05-14T03:23:16+03:00
Происшествия

В Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

Перевозка пассажиров осуществляется стыковочными рейсами на вертолетах
Нинель ГУСЕВА
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За 12 часов уровень воды в реке Колыма поднялся на 139 см.За 12 часов уровень воды в реке Колыма поднялся на 139 см.
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В результате прохождения ледохода на территории Верхнеколымского района в поселке Зырянка затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. Подтопленных жилых домов нет.

По состоянию на 08.00 (якт.), уровень воды на реке Колыма у Зырянки составляет 599 см. За 12 часов уровень воды поднялся на 139 см.

Для недопущения аварийных ситуаций аэропорт Зырянки временно не принимает самолеты. Перевозка пассажиров осуществляется стыковочными рейсами на вертолетах до Среднеколымска.

Подтопления самого поселка Зырянка не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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