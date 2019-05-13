2019-05-13T09:15:47+03:00
Происшествия

Золотодобывающее предприятие загрязнило реку Орто-Сала в Алданском районе Якутии

В результате разрыва дамбы в реки хлынули илистые осадки из остойника
Нинель ГУСЕВА
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В настоящее время дамба восстановлена.В настоящее время дамба восстановлена.
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Специалисты Алданского комитета государственного экологического надзора и Росрыболовства республики провели рейд в долине реки Орто-Сала – от устья ручья Батыревский до устья ручья Восточный. Выяснилось, что загрязнение водного объекта – дело рук «золотарей».

Проведенный осмотр позволил установить источник загрязнения – горный участок месторождения россыпного золота «Аляска». В 2018 году компания «ЯЗДК 21 ВЕК» завершила здесь добычные работы, а сейчас ведет подготовку к рекультивации нарушенных земель.

Экологи зафиксировали разрыв дамбы остойника, из-за чего в реку Орто-Сала попали илистые осадки. По предварительным данным, инцидент произошел утром 12 мая.

Возбуждено административное расследование, отобраны пробы воды с видеофиксацией.

В настоящее время дамба восстановлена, предприятие ведет работы по ликвидации аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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