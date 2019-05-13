2019-05-13T06:49:49+03:00
Woman

В Якутии определились с кандидатурой на «Миссис Россия»

Республику на национальном конкурсе красоты среди замужних дам представит Любовь Миронова
Нинель ГУСЕВА
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Любовь Миронова замужем, есть сын.Любовь Миронова замужем, есть сын.Фото: Социальные сети
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На конкурсе красоты «Миссис Россия» от Якутии выступит Любовь Миронова. Сейчас она живёт с мужем и сыном в Казахстане.

У нее более 55 тысяч подписчиков в Инстаграм, она активно путешествует, занимается спортом, участвует в различных социальных проектах.

О том, что Любовь Миронова представит Якутию на «Миссис Россия», сообщил в соцсетях стилист Василий Афанасьев – официальный представитель конкурса в республике.

Финал «Миссис Россия» пройдет в Москве 7 июня. Победительница представит Россию на международном конкурсе «Миссис Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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