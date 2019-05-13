35-летняя турагент из Якутска, обманувшая 6 человек, получила условный срок

СЕГОДНЯ 04:18 2019-05-13T04:18:42+03:00

Также удовлетворены исковые требования шести потерпевших на общую сумму 1 млн 117 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

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35-летняя турагент из Якутска, обманувшая в 2018 году шестерых человек, получила условный срок. Девушка продала людям путевки во Вьетнам, Доминикану, Таиланд и Китай, а деньги присвоила.

После оплаты туров она выдавала покупателям фиктивные документы: недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Потерпевшие узнавали об обмане в аэропорту, прямо перед вылетом, в том числе в Москве.

В суде мошенница согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину полностью и частично компенсировала ущерб. По ее ходатайству приговор постановлен без судебного разбирательства. За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Также удовлетворены исковые требования шести потерпевших на общую сумму 1 млн 117 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU