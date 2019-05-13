2019-05-13T03:54:26+03:00
Телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных каналов в Якутии состоится 3 июня

Цифровое телевидение доступно 95% якутян
Нинель ГУСЕВА
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Жители населенных пунктов, находящихся вне зоны цифрового телевещания, могут подключиться к тарифам операторов спутникового телевидения без абонплаты.Жители населенных пунктов, находящихся вне зоны цифрового телевещания, могут подключиться к тарифам операторов спутникового телевидения без абонплаты.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ определило список регионов, где аналоговое вещание будет продлено до 14 октября. В списке 21 регион, Якутии там нет.

Таким образом, отключение аналогового вещания федеральных телеканалов в республике состоится 3 июня. Цифровое телевидение доступно 95% якутян. Жители населенных пунктов, находящихся вне зоны цифрового телевещания, могут подключиться к тарифам операторов спутникового телевидения без абонентской платы.

Задать вопросы по подключению цифрового телевидения, а также вызвать домой волонтера можно по бесплатному номеру горячей линии 8-800-350-14-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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