В одном из районов Якутии под лед провалились три грузовика
ЧП произошло при следовании колонны грузовых автомобилей в сторону Чукотки
Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно.
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8 мая неподалеку от Черского под лед провалились три грузовых автомобиля. Колонна следовала в сторону Чукотки.
Три грузовика, груженые металлоконструкциями, ушли под лед в 90 км от поселка Черский. Машины сопровождали 15 сотрудников поисково-спасательного подразделения Черский Якутского АКАСЦ МЧС России на восьми машинах.
Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно. В настоящее время все участники колонны благополучно добрались до Черского.
ИСТОЧНИК KP.RU