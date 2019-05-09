2019-05-09T11:57:05+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии под лед провалились три грузовика

ЧП произошло при следовании колонны грузовых автомобилей в сторону Чукотки
Нинель ГУСЕВА
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Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно.Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно.
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8 мая неподалеку от Черского под лед провалились три грузовых автомобиля. Колонна следовала в сторону Чукотки.

Три грузовика, груженые металлоконструкциями, ушли под лед в 90 км от поселка Черский. Машины сопровождали 15 сотрудников поисково-спасательного подразделения Черский Якутского АКАСЦ МЧС России на восьми машинах.

Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно. В настоящее время все участники колонны благополучно добрались до Черского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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