В одном из районов Якутии под лед провалились три грузовика

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-09T11:57:05+03:00

ЧП произошло при следовании колонны грузовых автомобилей в сторону Чукотки

Изменить размер текста: A A

8 мая неподалеку от Черского под лед провалились три грузовых автомобиля. Колонна следовала в сторону Чукотки.

Три грузовика, груженые металлоконструкциями, ушли под лед в 90 км от поселка Черский. Машины сопровождали 15 сотрудников поисково-спасательного подразделения Черский Якутского АКАСЦ МЧС России на восьми машинах.

Спасатели приняли решение разгрузить машины и порожними вернуться обратно. В настоящее время все участники колонны благополучно добрались до Черского.

ИСТОЧНИК KP.RU