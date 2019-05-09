2019-05-09T07:38:37+03:00
Общество

Нижняя кромка ледохода на Лене достигла границ Якутии

У посёлка Витим начался ледоход
Нинель ГУСЕВА
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На реке Вилюй продолжается рост уровней воды.На реке Вилюй продолжается рост уровней воды.
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Утром 9 мая нижняя кромка ледохода на Лене достигла границ Якутии. У посёлка Витим начался ледоход, сообщает Якутское УГМС.

На реке Олекма наблюдается густой ледоход, суточный рост уровней воды у п. Куду-Кель составил 4,9 м. В ближайшие сутки начнутся подвижки льда на реке Лена у п. Солянка. В верховьях Алдана отмечаются подвижки льда и разводья.

В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда на участках реки Алдан: Угино – Усть-Мая, на реке Учур у гидропоста Чюльбю и на реке Мая у п. Усть-Юдома.

На реке Амга у п. Буяга 8 мая начался ледоход. В ближайшие сутки вскрытие реки ожидается у села Амга.

На реке Вилюй продолжается рост уровней воды с различной интенсивностью, отмечаются закраины, лед подняло. В ближайшие сутки-двое на участке Крестях - Верхневилюйск ожидаются подвижки льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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