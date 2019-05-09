«9 мая – самый почитаемый праздник в России»: Айсен Николаев поздравляет с Днем Победы

СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-09T05:05:09+03:00

Вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны!

"Победа над фашизмом завоевана ценой неисчислимых страданий и лишений, ценой подвига великого народа и его самоотверженного труда"

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Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Якутии!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая – самый великий и почитаемый праздник в России. Мы встречаем его с радостью, волнением, глубоким осознанием колоссального масштаба этого эпохального события.

Победа над фашизмом завоевана ценой неисчислимых страданий и лишений, ценой подвига великого народа и его самоотверженного труда. Мы гордимся мужеством воинов, защитивших честь и независимость нашей Родины. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне и помнить, что благодаря нашим героям мы живем мирной и свободной жизнью.

Вечная слава героям! Вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм!

Дорогие друзья! В этот светлый день желаю всем вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Победы!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

ИСТОЧНИК KP.RU