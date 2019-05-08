2019-05-08T11:41:08+03:00
Общество

200 водителей оштрафованы за несанкционированный выезд на лед в Якутии

Все ледовые переправы в республике закрыты
Нинель ГУСЕВА
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Сообщение между столицей и заречной группой районов осуществляется посредством судов на воздушной подушке,Сообщение между столицей и заречной группой районов осуществляется посредством судов на воздушной подушке,
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200 водителей по всей республике оштрафованы за несанкционированный выезд на лед. С закрытием ледовых переправ случаи провалов автотранспортных средств наблюдаются ежегодно.

Все ледовые переправы в черте Якутска и по республике закрыты. Сообщение между столицей и заречной группой районов осуществляется посредством судов на воздушной подушке, которые курсируют до Нижнего Бестяха.

Инспекторы ГИМС, сотрудники ГИБДД и административных комиссий выявляют нарушителей во время совместных рейдов безопасности. За несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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