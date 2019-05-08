2019-05-08T10:02:12+03:00
Общество

Якутск готовится к празднику

Ремонтные работы ведутся на шести улицах и площади Оржоникидзе
Нинель ГУСЕВА
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Ведутся плановые работы по откачке воды с улиц, пропарке труб и переходов для отвода паводковых и ливневых вод, уборке пыли с улиц.Ведутся плановые работы по откачке воды с улиц, пропарке труб и переходов для отвода паводковых и ливневых вод, уборке пыли с улиц.
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Улицы Якутска готовят к празднику. Ремонтные работы ведутся на улицах Богатырева, Хабарова и Богдана Чижика, проспекте Ленина, 202 мкр, площади Орджоникидзе (малый круг) и на участке ул. Дзержинского от Пояркова до проспекта Ленина.

Также ведутся плановые работы по откачке воды с улиц и внутриквартальных территорий, пропарке труб и переходов для отвода паводковых и ливневых вод, уборке пыли с улиц. На улицах города работают 6 машин-пылесосов «Скандия», каждая из которых в день собирает по 20 кубометров песка и смета с проезжей части. Ночами работают 5 машин «Скандия», 2 пылесоса «Джонстон» и пылесос КАМАЗ МВП.

Также в работу запущены 36 стационарных электронасосов, с помощью которых проводится откачка воды из водоотводных лотков. С начала весны с улиц города откачано 7060 кубометров воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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